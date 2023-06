Data pubblicazione 8 Giugno 2023

BALLABIO – Anticipazioni di Ballabio News confermate, ora non ci sono più dubbi nemmeno sulla tempistica: dal 19 giugno i conti correnti di quanti magari da decenni tengono i loro soldi allo sportello bancario Deutsche Bank n. 942 di Ballabio in via Mazzini 43 verranno “trasferiti” in quel di Castello, a Lecco. Senza possibilità di scelta.

La chiusura è prevista nell’ambito della ristrutturazione del …

> TUTTI I PARTICOLARI SU BALLABIO NEWS