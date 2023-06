Data pubblicazione 9 Giugno 2023

PASTURO – Incidente tra auto e moto nella tarda serata di giovedì a Pasturo. Lo schianto in via Nisella poco dopo le 22, coinvolti due ragazzi di 15 e 16 anni assistiti da una ambulanza del Soccorso Centro Valsassina. Allertati anche i Carabinieri del comando di Lecco. Per i due è stato effettuato il trasporto in ospedale in codice giallo.