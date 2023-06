CASARGO: SPORT E ALPINI AD ANIMARE IL WEEKEND

Data pubblicazione 10 Giugno 2023

CASARGO – Weekend ricco quello a Casargo, con tanta partecipazione attesa per due appuntamenti da ricordare: le finali regionali con premiazioni dei campionati CSI e il centesimo anniversario del gruppo locale degli Alpini.

Quanto allo sport, il campo delle chiuse sarà teatro delle semifinali e finali del calcio a 7 ragazzi, con in campo anche due formazioni locali: l’AS Premana e la Polisportiva Lierna. Il quartetto di serie è completato da Virtus Milano e Virtus in Fide, squadra sempre proveniente dal milanese (finali domenica mattina ).

La pallavolo Under 13 se la vedrà invece nella palestra della scuola alberghiera in località Piazzo; altre sfide della pallavolo ragazze si giocheranno nella palestra Comunale di Premana, mentre i ragazzi del basket giocheranno al palazzetto dello sport di Barzio. Le premiazioni conclusive della due giorni di sport si terranno alla Scuola Alberghiera di Casargo.

Spazio agli Alpini invece domenica mattina, quando, in occasione del centenario del gruppo di Casargo, sfileranno per le vie del paese. L’appuntamento è previsto per le 9 al parcheggio del Carrefour a cui seguirà la sfilata. Successivamente verrà officiata la Santa Messa per poi concludere la mattina di festa con il pranzo comunitario organizzato dalla Pro Loco di Casargo.