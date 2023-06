COME SARÀ LA SERIE B DEL LECCO? IL DERBY E TANTE SFIDE RICCHE DI FASCINO

Data pubblicazione 19 Giugno 2023

LECCO – Dopo una vera ed entusiasmante cavalcata e aver sconfitto il Foggia nelle due partite di finale dei playoff di C, il Lecco torna in Serie B dopo ben cinquant’anni dall’ultima volta. Naturalmente adesso la squadra andrà attrezzata per affrontare il nuovo e difficile campionato, che tra l’altro presenta tanti interessanti e curiosi incroci.

Partiamo dalla partita che tutti attendono, il derby contro il Como, squadra classificata al tredicesimo posto nell’ultimo campionato cadetto. I ragazzi di mister Foschi affronteranno anche due derby lombardi: quello contro la Cremonese, appena retrocessa dalla Serie A, e quello con il Feralpisalò che ha vinto il gruppo A della C.