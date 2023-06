AD ARTAVAGGIO IL RADUNO SEZIONALE DELLE PENNE NERE LECCHESI

Data pubblicazione 26 Giugno 2023

MOGGIO – Domenica ad Artavaggio il settantesimo raduno sezionale delle penne nere lecchesi, al rifugio Cazzaniga Merlini.

La bella giornata di sole ha favorito l’afflusso degli Alpini per l’importante ricorrenza. Alle 10 e 45 l’ammassamento nel piazzale antistante il rifugio per l’alzabandiera, presenti i vessilli di Lecco, Milano, Bergamo e Como, 45 gagliardetti e i sindaci di Merate Massimo Panzeri, di Robbiate Marco Magni (ex presidente di sezione).

Accanto a loro Paolo Galli dell’amministrazione comunale di Lecco e il presidente di sezione in carica Emiliano Invernizzi con i consiglieri.

Dopo la messa celebrata da don Gianmaria Manzotti, responsabile della pastorale valsassinese, i 27 ragazzi che hanno partecipato al campo scuola di 4 giorni ai Piani di Artavaggio (foto sotto) seguiti dagli istruttori delle sezioni di Milano e Lecco hanno ricevuto l’attestato di partecipazione e un piccolo cappello alpino in legno – opera di un artigiano valsassinese, donato loro dalla sezione.

Le autorità hanno sottolineato l’importanza dei campi scuola per far sì che i giovani imparino quei valori (convivenza, rispetto, spirito di gruppo, solidarietà) del servizio militare di leva che ora non c’è più. Al termine rancio alpino servito dai ragazzi stessi, per una bella giornata in alta quota delle penne nere.

G. M.