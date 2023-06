APPELLO DEI SINDACI: VOLONTARI CERCANSI PER IL PRESIDIO ASST DI INTROBIO NEL PERIODO ESTIVO

Data pubblicazione 26 Giugno 2023

CENTRO VALSASSINA – “Nell’ottica di migliorare il servizio offerto presso il punto prelievi ASST di Introbio, in considerazione anche dell’importante incremento di utenze previsto nel periodo estivo, il Distretto di Bellano nelle prossime settimane amplierà gli orari per i prelievi e apporterà delle modifiche nelle modalità di accesso”.

Lo comunicano i sindaci di Cortenova, Introbio, Pasturo e Primaluna in accordo con il direttore del Distretto di Bellano e con la presidente dell’assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale di Bellano, in un appello che segnala tra l’altro “Come per tutte le novità, sarà richiesto inevitabilmente del tempo per prendere dimestichezza con le nuove modalità”.

I primi cittadini del Centro Valle hanno pertanto proposto di attivare per i primi due mesi un servizio di assistenza/supporto e controllo, avvalendosi possibilmente di volontari. L’impegno richiesto a queste persone sarà complessivamente di 1-2 mattine a seconda di quanti si renderanno disponibili.

Per tutto quanto sopra, coloro che ritengono di poter donare del proprio tempo alla collettività sono pregati di contattare il numero 0341.980219 entro il 10 luglio 2023. Verrà poi predisposto un apposito calendario.

“Più persone saremo e più facile sarà garantire in maniera ottimale il servizio” concludono i borgomastri dei 4 paesi del territorio centrale della Valsassina.

RedSan