VAM RACE MOGGIO: BUONI RISULTATI ALLA INTROBIO-BIANDINO E IN VALTELLINA

Data pubblicazione 26 Giugno 2023

MOGGIO – Impegni agonistici da parte dei bikers della società Vam Race di Moggio. Per quanto concerne la Introbio-Biandino, buonissime le prove degli atleti: la giornata proponeva la partenza nella piazza principale del paese per poi salire verso la vallata per 7,8 km. Il traguardo alla Bocca di Biandino a 1.496 metri slm, nei pressi del Rifugio Tavecchia.

Grande prova da parte di Angelo Pepe (44’04”) e Davide Baruffaldi (44’56”) che archiviano le loro prove rispettivamente al quarto e quinto posto assoluto. Un plauso anche ad Alfredo Ticozzi (15° in 52’28”), Piero Selva (21° in 1h00’24”), Giuliano Colombo Dugoni (24° in 1h03’44”) e Francesco Castellani (28° in 1h28’03”).

Ottava tappa, invece, del circuito Master Cicli Pozzi mtb (i leader vengono vestiti dall’azienda della Vam di Moggio). Al via 104 concorrenti alla gara disputata in provincia di Sondrio – percorso che ha toccato i Comuni di Civo e Dazio – con un tracciato di 10 km (dsl di 404 mt al giro) da effettuare in base alle categorie. Sui tre giri dell’anello, Marco Guerriero coglie un ottimo terzo posto nella sua categoria dei Senior 2.