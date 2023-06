BITCOIN E L’ETICA DELLA TECH SOCIETY

Data pubblicazione 26 Giugno 2023

Satoshi Nakamoto ha benedetto il mondo con Bitcoin e la sua tecnologia di base, la blockchain. Oggi, molte persone stanno raccogliendo milioni da Bitcoin. Devi aver sentito parlare di milionari e miliardari di Bitcoin. Milioni di persone e istituzioni stanno ora utilizzando Bitcoin in un modo o nell'altro.

Ma mentre possiamo concentrarci sul fatto che Bitcoin sia una benedizione in termini di impatti e benefici positivi, potremmo non riuscire a riconoscere un aspetto essenziale, l’etica. Con particolare riguardo a Bitcoin, una delle principali questioni etiche emerse nel corso degli anni riguarda l’anonimato che la tecnologia blockchain fornisce e come i criminali potrebbero usarlo per nascondere le loro attività criminali. Questo articolo esplora alcune questioni etiche che circondano Bitcoin e la società tecnologica in generale.

Benefici potenziali

Quando consideriamo l’etica relativa alla tecnologia, una delle considerazioni più importanti è se la tecnologia avvantaggia la società. Da un punto di vista etico, una buona tecnologia gioverebbe alla comunità più che danneggiarla. E questo significa che una tecnologia come Bitcoin dovrebbe avere più benefici che rischi per la società.

Bitcoin ha avvantaggiato la società in molti modi. Oltre a fornire un’opzione di pagamento alternativa, ha anche offerto un nuovo asset di investimento. Tutti questi sono vantaggi tangibili che gli utenti di Bitcoin stanno già godendo. Mentre la base di utenti continua a crescere, i benefici cresceranno e si diffonderanno anche alla società più ampia.

Decentramento del controllo

La blockchain di Bitcoin fornisce un controllo decentralizzato anziché un controllo centralizzato nel sistema finanziario convenzionale. E questo significa che il potere non è più conferito a una singola entità come la banca centrale o a pochi come le banche commerciali. Invece, tutti sulla rete blockchain condividono il controllo.

Da un punto di vista etico, la società può trovare questa una buona cosa. Elimina inutili controlli governativi e interferenze nelle singole questioni finanziarie. Rimuove anche intermediari come le banche che danno priorità ai profitti. Blockchain dà libertà alla società nella gestione delle proprie finanze. Ad esempio, mentre alcune persone potrebbero non aprire un conto bancario a causa delle restrizioni imposte dalle banche, possono accedere ai servizi finanziari tramite Bitcoin.

Volatilità

L’elevata volatilità del prezzo di Bitcoin è un’altra questione etica critica. Per alcuni, questa volatilità crea spazio per lo sfruttamento degli investitori. In effetti, alcune persone hanno perso molto a causa del calo dei prezzi dei Bitcoin. Ma questa rappresenta solo una realtà.

È anche importante sottolineare che l’utilizzo di Bitcoin non è un must. Gli individui decidono se e quando utilizzare l’innovazione. Se ritieni che la volatilità non sia adatta a te, puoi scegliere di evitare Bitcoin e, se hai già investito in esso, potresti vendere tutti i tuoi Bitcoin rimanenti.

La mancanza di regolamentazione

Sono emersi anche problemi legati alla mancanza di una regolamentazione adeguata. Le regole finanziarie esistenti sono inappropriate per Bitcoin, che è nuovo. Il problema è che alcune persone potrebbero utilizzare Bitcoin per sfruttare altri utenti con una mancanza di regolamentazione. Ad esempio, quando gli utenti perdono i loro soldi a causa di attacchi ai loro portafogli Bitcoin, non hanno nessuno da contattare per assistenza.

Inoltre, sono emersi problemi relativi al potenziale rischio che i criminali si nascondano in questo ambiente non regolamentato, supportati dall’anonimato della blockchain. Ci sono stati anche casi di trafficanti di esseri umani e di droga che utilizzano Bitcoin per inviare denaro senza il rilevamento del governo.

Tuttavia, mentre la mancanza di una regolamentazione adeguata è un’importante questione etica, è anche importante riconoscere gli sforzi dei diversi governi per introdurre regole specifiche sull’uso di Bitcoin. La maggior parte delle persone si aspetta più leggi per rendere Bitcoin più sicuro.

Da ricordare

Una miriade di questioni etiche circonda Bitcoin e la società tecnologica. E questa non è una novità. Qualsiasi nuova tecnologia attira preoccupazioni etiche, che richiedono un approccio realistico e oggettivo.