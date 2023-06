CICLABILE DI BARZIO, LE IMMAGINI DEL “TAGLIO” SULLA PROVINCIALE

Data pubblicazione 27 Giugno 2023

BARZIO – Avviate puntuali lunedì mattina le operazioni di scavo sulla Provinciale 64 tra Barzio e Pasturo, intervento che consentirà di realizzare il sottopasso della pista ciclopedonale che corre per tutta la Valle, da Taceno alla sede Comunità Montana, e al termine dei lavori proseguirà sino in altopiano.

Per fare ciò si sono resi necessari otto giorni di chiusura assoluta del tratto di strada, con deviazione di tutto il traffico sull’altro ramo della SP64, quello che attraversa Maggio di Cremeno.

A poco più di 24 ore dall’interruzione della SP, si può riconoscere la bontà delle tempistiche: attendere infatti il termine dell’anno scolastico per il taglio ha evitato molti disagi e orari dilatati per la viabilità ordinaria. Anche l’informazione “martellante” messa in atto da Valsassinanews ha contribuito ad evitare i disagi del primo giorno che in queste situazioni sono spesso una costante.

I lavori si sono così potuti svolgere senza distrazioni e interruzioni. Ecco dunque come appariva il cantiere al termine della prima giornata di lavoro negli scatti realizzati in esclusiva alle 17.30 di ieri, lunedì 26 giugno.