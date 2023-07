Data pubblicazione 26 Luglio 2023

TACENO – A 20 giorni dalla segnalazione su Valsassinanews, oggi è in corso la manutenzione del verde lungo la Strada Provinciale 67 “dell’Alta Valsassina e della Valvarrone”. Complici anche le intense piogge, la condizione di trascuratezza in cui si trovava la vegetazione a bordo strada aveva suscitato non poche lamentele: oggi diamo dunque conto dell’inizio degli interventi di pulizia.

