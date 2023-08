SKIROLL, SPLENDIDO PODIO PER AKSEL ARTUSI AL BLINK FESTIVALEN NORVEGESE

Data pubblicazione 5 Agosto 2023

SANDNES (NOR) – Sprint cittadina in quel di Sandnes per la seconda gara del Blink Festivalen in Norvegia per il valsassinese Aksel Artusi, neo arruolato nel Centro Sportivo Esercito.

Una no stop di gare fin dal mattino in questa kermesse con i migliori atleti a livello internazionale di sci di fondo/biathlon. Qualifica in mattinata con Aksel che strappa un ottimo terzo tempo e si qualifica quindi a una complicata semifinale a 14 che il giovane di Primaluna decide di condurre per evitare rischi e vince in scioltezza.

È quindi finale, in mezzo a tanti big.

E Aksel se la gioca eccome: sbaglia, anticipando probabilmente il momento giusto per partire, ma nessuno può impedirgli di conquistare un fantastico 3° posto.

TUTTA LA SPRINT DI OGGI IN VIDEO:

Artusi resterà in Norvegia per completare il camp di allenamenti, sino al prossimo 10 agosto.

RedSpo