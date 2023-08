MAGLIONE CON SCOLLO A V: COME VALORIZZARLO PER UN LOOK MASCHILE IMPECCABILE

Data pubblicazione 7 Agosto 2023

Il maglione con scollo a V è un vero e proprio must have nell’armadio di qualsiasi uomo. Si tratta del classico capo versatile che si adatta a svariate tipologie di look. Per valorizzarlo al massimo quando si studia l’outfit per l’ufficio è bene fare attenzione a focalizzarsi verso un capo realizzato in filati di alta qualità, come per esempio il cashmere.

In contesti lavorativi dove vige un certo livello di formalità ma, nel contempo, non è obbligatoria la cravatta, si può optare per un maglione con scollo a V come sottogiacca. Per non sfigurare, è nodale scegliere bene la camicia, concentrandosi, se possibile, verso un modello con collo button down. Il collo francese è da evitare, in quanto adatto a situazioni formali dove, invece, il maglione con scollo a V da uomo è bandito.

Come sopra accennato, il capo oggetto di queste righe si presta molto bene a essere sfoggiato in diverse situazioni, per esempio nei momenti di tempo libero, quando non è necessario portare la camicia o la giacca. In questi frangenti, lo si può abbinare ai classici jeans e optare per un paio di mocassini. Al posto della camicia, invece, si può indossare una polo o una t-shirt bianca.

In queste circostanze, come dimostrano le proposte di maglieria uomo di un brand come Boggi Milano, casa di moda maschile che si distingue da sempre per l’altissima qualità delle sue collezioni, si può optare per un blu scuro che, con il navy dei jeans, consente di sfoggiare un look semplice ma, nel contempo, estremamente curato.

Il maglione con scollo a V è un alleato unico del look maschile anche nelle situazioni in cui non si vuole ad accessori come la cravatta. La si può indossare sotto all’appena menzionato capo e si ha anche modo di spaziare scegliendo tra diverse tipologie di nodi. Lo spazio tra la camicia e il maglione, infatti, consente di sbizzarrirsi.

Tornando un attimo ai contesti in cui si può sfoggiare un look informale e rilassato, per esempio un’uscita con gli amici, ricordiamo che il maglione con scollo a V si presta alla perfezione ad abbinamenti con camicie colorate, per esempio a quadri (in alternativa, va benissimo la polo). In stagioni come l’autunno, si può completare il look con una bella field jacket blu. Per quanto riguarda il pantalone, invece, ci si può orientare verso un modello morbido con tasca americana in tessuto tecnico.