CALCIO: FLOP GATTUSO A VALENCIA. DINO TENDERINI SALUTA LA SPAGNA

Data pubblicazione 31 Gennaio 2023

VALENCIA – È durata solo sette mesi l’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina del Valencia. Dopo la nona sconfitta stagionale, l’allenatore e la società hanno risolto consensualmente il contratto che li legava e, con lui, saluteranno il club anche i membri del suo fedelissimo staff, tra cui il preparatore atletico premanese Dino Tenderini.

Troppi pochi i 20 punti conquistati dal Ringhio in 18 partite di Liga, con la squadra in 14ª posizione e con solo una lunghezza di distacco dalla zona retrocessione. A questi numeri non esaltanti vanno aggiunte anche le eliminazioni in Coppa del Re e Supercoppa spagnola.

Insomma, un’avventura non certamente da incorniciare per il tecnico calabrese, che entra ora tra i nomi d’élite degli svincolati in attesa di una nuova chiamata.

RedSpo