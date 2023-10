METEO. POSSIBILI EPISODI VENTOSI E QUALCHE GRADO IN MENO

Data pubblicazione 3 Ottobre 2023

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Oggi, martedì, il transito di una perturbazione a nord delle Alpi determina un parziale cedimento della struttura anticiclonica: sulla regione qualche nube in più e venti in locale rinforzo. Mercoledì correnti occidentali in quota ma con afflusso di aria più fresca e umida da est nei bassi strati dell’atmosfera: a tratti nuvoloso con locale pioviggine e venti dai quadranti orientali. Nei giorni successivi nuova espansione di un’area anticiclonica sul Mediterraneo occidentale: nuvolosità in diminuzione e precipitazioni assenti.

Martedì 3 ottobre cielo da sereno a poco nuvoloso per locali addensamenti fino al mattino su pianura e fascia pedemontana, poi per passaggio di velature a tratti più consistenti; annuvolamenti sui rilievi settentrionali in serata. Precipitazioni assenti, salvo precipitazioni isolate possibili in serata sulle Alpi. Temperature minime stazionarie, massime in calo in montagna. Zero termico in abbassamento dal pomeriggio, a fine giornata attorno a 3800 metri. Venti inizialmente deboli e prevalentemente dai quadranti meridionali; nel pomeriggio con locali rinforzi su Appennino e pianura, in serata in rotazione da nord sulle Alpi.

Mercoledì 4 ottobre alla notte ed al mattino poco nuvoloso per locali addensamenti sui rilievi o foschia sulla pianura; nella giornata nuvolosità in aumento irregolare, e più compatta su Prealpi e fascia pedemontana. Debole pioviggine possibile nelle ore centrali della giornata su alta pianura e Prealpi, in serata più probabili sui settori di Nord Ovest.

Temperature in calo. Zero termico attorno a 3700 metri. Venti in montagna moderati settentrionali in indebolimento e rotazione da sud nella giornata.

Giovedì 5 ottobre nuvolosità irregolare alla notte e primo mattino sui rilievi ed i settori occidentali, in rapida dissoluzione nella mattinata; più soleggiato nelle ore centrali ma con nuovi annuvolamenti sui rilievi in serata. Precipitazioni assenti, salvo pioviggine isolata possibile fino al mattino su alta pianura e prime Prealpi. Temperature senza variazioni rilevanti. Zero termico attorno a 3800 metri. Venti in pianura deboli orientali con residui rinforzi alla notte, in montagna deboli meridionali.

Fonte Arpa Lombardia