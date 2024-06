Data pubblicazione 1 Giugno 2024

LECCO – Piove davvero sul bagnato, in casa della Calcio Lecco.

Dopo la rovinosa retrocessione in Serie C e le voci su una possibile mancata iscrizione minacciata dal presidente Paolo Cristian Di Nunno al prossimo campionato, arrivano dalla Figc le squalifiche per Emiliano Bonazzoli (un mese di stop), Andrea Malgrati (per lui due mesi) e per lo stesso patron Di Nunno (quattro mesi) …

