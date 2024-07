ATTIVATA AL PARCO DELLE CHIUSE A CASARGO LA NUOVA CASETTA DELL’ACQUA

Data pubblicazione 23 Luglio 2024

CASARGO – Anche a Casargo è attiva da lunedì la casetta dell’acqua installata da Lario Reti Holding. Un piccolo “brindisi”, chiaramente a base di acqua frizzante o naturale, ha dato il benvenuto alla piccola novità che è stata accolta calorosamente dalla comunità.

La casetta dell’acqua ubicata in via Tenente Maffei, al Parco delle Chiuse, funzionerà da remoto ed erogherà acqua potabile filtrata, disponibile sia frizzante che naturale. L’erogazione dell’acqua sarà possibile con tessera dedicata (in vendita nel distributore dell’attigua casetta della Pro Loco).

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Antonio Pasquini, intervenuto all’inaugurazione, che è stata anche un momento di sensibilizzazione verso tematiche di sostenibilità ambientale e alla quale hanno preso parte anche i bambini dell’Oratorio feriale e cittadini.

In particolare, il primo cittadino ha sottolineato come l’inaugurazione della casetta sia stata fortemente voluta dal vicesindaco dell’amministrazione precedente – Wilma Berera – per offrire alla popolazione una scelta ambientalmente sostenibile, volta da una parte a ridurre il ricorso al monouso, in questo caso le bottiglie di plastica, e dall’altra a valorizzare una risorsa locale, in questo caso idrica, senza ricorrere ogni volta all’acquisto di prodotti che per logiche commerciali provengono talvolta da centinaia di chilometri di distanza.

“Ci sono ancora fontane in paese dalle quali sgorga acqua pura e dalle quali molti continuano a servirsi – commenta Pasquini – i gusti sono però cambiati, per esempio nel ricercare l’acqua frizzante, e questa casetta vuole essere, pur con i dovuti distinguo, quello che per generazioni può aver rappresentato una fontana in paese. Le reazioni iniziali mi sono sembrate positive così come l’apprezzamento per la collocazione, che ci è sembrata comoda e raggiungibile. Ci auguriamo che questo entusiasmo prosegua e si traduca in una buona prassi da consolidare”.

La casetta, dotata di innovativi sistemi tecnologici che consentiranno la gestione da remoto dell’impianto, erogherà acqua senza l’uso di contanti e solo tramite l’uso di una tessera dedicata, che potrà essere acquistata e ricaricata presso il totem elettronico posto alla casetta della Pro Loco nel parco comunale adiacente al parcheggio.