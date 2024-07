CONCLUSO A MOGGIO IL PARTECIPATO CAMP DEL CENTRO ÉLITE ‘SCHIAFFINO’

Data pubblicazione 30 Luglio 2024

MOGGIO – Un epilogo appassionante ha sancito la settimana di scuola calcio promossa dal Centro Schiaffino di Paderno Dugnano. La nota società padernese (scuola calcio Élite) ha riscosso un importante successo in Valsassina. Il numero di iscrizioni ha raggiunto quota 48.

I cosiddetti “nanetti” degli anni 2018 e 2019, sotto la guida degli istruttori hanno potuto conoscere e praticare i primi rudimenti del calcio. Dai 2017 fino ad arrivare ai più grandi (2009 e 2010) si sono impegnati nell’assimilare le preziose indicazioni dei loro mister. In questa edizione lo staff era formato da otto istruttori: Alessandro (responsabile), Fabio, Maurizio, Vittorio, Andrea, Alessandro, Francesco e Jacopo. Senza dimenticare Valentina, la “quota rosa”.

Un torneo finale con risultati in bilico fino all’ultimo secondo ha concluso la manifestazione sportiva.

Non sono mancati inoltre i momenti di puro svago come la gita al torrente sotto la funivia di Artavaggio. Un picnic consumato sugli tavoli in legno della pineta accanto al torrente, che mai come quest’anno era così ricco d’acqua, ha consentito ai ragazzi di trascorrere la mattinata in compagnia.

Giovedì e venerdì allenamenti e partitelle hanno dato modo ai partecipanti di mostrare il loro talento e la loro voglia di gareggiare in un clima di competizione sportiva.

Venerdì la tradizionale premiazione accompagnata dall’inno di Mameli, cantato a squarciagola dagli atleti, dai genitori e nonni presenti sul campo, ha aperto la cerimonia finale – conclusasi con il premio a tutti i partecipanti e con la presenza di don Agostino Briccola parroco di Moggio che ha voluto esprimere agli organizzatori il ringraziamento per questa manifestazione ricca di condivisione, amicizia e serenità. Valori, questi, da anteporre sempre e comunque.

Appuntamento quindi alla prossima edizione.

G. P.