AUTOBUS, CHI L’HA VISTO? IN ALTOPIANO UN AGOSTO DI DISSERVIZI

Data pubblicazione 27 Agosto 2024

CREMENO – Numerose segnalazioni di disservizi nel trasporto pubblico locale da parte di diversi utenti che riguardano l’altopiano Valsassina. In particolare per le corse del mattino delle 6 e delle 7 perché, da inizio agosto, ci sono stati segnalati diversi problemi: corse saltate, ritardi, utenti in attesa di mezzi che non sono passati, con la conseguenza di aver perso la coincidenza con il treno per Milano o di essere arrivati in ritardo al lavoro.

Da Barzio e Cremeno hanno segnalato disservizi sulla corsa delle 7 verso Lecco nella settimana dal 4 all’11 agosto, con utenti rimasti in attesa di mezzi che non sono mai arrivati. Alcuni si sono fatti accompagnare in città da parenti, altri hanno atteso la corsa successiva arrivando però in ritardo al lavoro. In altopiano per evitare problemi ed essere sicuro di arrivare al lavoro c’è chi ha deciso di anticipare la partenza utilizzando la corsa delle 5.47 proveniente da Taceno e diretta a Lecco.

Non è iniziata bene nemmeno questa settimana: da Moggio ci segnalano che lunedì 26 agosto l’autobus delle 6.53 per Lecco non si è visto tanto da farsi accompagnare a Lecco da familiari. Alcune persone hanno comunicato alla redazione di aver contattato l’agenzia del trasporto pubblico locale per segnalare i disservizi.