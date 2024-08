METEO. GRADUALE RITORNO AL SERENO E ALLE TEMPERATURE ESTIVE

Data pubblicazione 27 Agosto 2024

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un’area di bassa pressione di origine atlantica ha raggiunto la Lombardia provocando piogge diffuse e temporali a ridosso di Alpi e Prealpi. Da martedì, gradualmente, andrà a consolidarsi una nuova fase di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, che specie tra giovedì 29 e venerdì 30 riporterà i termometri intorno ai 35 °C sulla pianura.

Martedì 27 agosto cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso tra notte e mattino, ampie schiarite dal pomeriggio eccetto annuvolamenti di tipo cumuliforme sui rilievi alpini e prealpini. Precipitazioni possibili nella notte e al primo mattino su Prealpi e pianura occidentali, in ripresa dal pomeriggio sotto forma di brevi rovesci sui rilievi alpini e prealpini orientali dal pomeriggio, meno probabili sulla pianura. Temperature minime e massime in lieve calo. Zero termico intorno a 4000 metri. Venti in montagna deboli di direzione variabile con brezze nelle valli.

Mercoledì 28 agosto cielo poco nuvoloso; ampi spazi di sole ovunque nel pomeriggio con locali annuvolamenti sui rilievi. Precipitazioni possibili tra notte e mattino sotto forma di locali rovesci sui settori occidentali di pianura e Prealpi; qualche isolato piovasco non escluso nel pomeriggio sulle Alpi. Temperature minime e massime in lieve aumento. Zero termico intorno a 4000 metri. Venti in montagna deboli meridionali con brezze nelle valli.

Giovedì 29 agosto cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, locali annuvolamenti più consistenti saranno possibili sui rilievi nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Zero termico intorno a 4200 metri. Venti in montagna deboli meridionali con brezze nelle valli.

Fonte Arpa Lombardia