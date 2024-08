CALCIO CORTENOVA: IL CALENDARIO DELLA NUOVA STAGIONE

Data pubblicazione 27 Agosto 2024

CORTENOVA – Inizierà fuori casa, precisamente a Barzago, il campionato di Seconda Categoria del Cortenova, con il primo test previsto in Brianza per l’8 settembre. Il centro sportivo “Todeschini” ospiterà invece il secondo match, in programma il 15 settembre contro i lecchesi dell’Aurora San Francesco.

Si procede poi con alternanza casa-trasferta, in ordine contro: Verderio, Rovinata, Foppenico, Montevecchia, Merate, Olgiate Aurora, Pagnano, Pol. 2001, Lomagna, Barzano, Merate, Audace Osnago.

La chiusura del girone d’andata è prevista per l’11 dicembre a Cortenova contro il Mandello.

Il ritorno prenderà il via il 12 gennaio 2025 e si concluderà il 27 aprile.

Scarica qui il calendario completo: Calcio Cortenova calendario Seconda Categoria 2024/25

RedSpo