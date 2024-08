Data pubblicazione 27 Agosto 2024

BELLANO – Rischiava di finire in tragedia il pomeriggio al lago di una ragazza che aveva scelto la zona della foce del Pioverna per rilassarsi in questi giorni di sole, salvo poi andare in difficolta tra le acque fredde e agitate del Lario.

Per sua fortuna, a pattugliare la spiaggia c’erano i bagnini Oreste e Daniela con i loro fedeli cani da salvataggio Abby e Sole. E sono stati proprio Daniela e Sole che…