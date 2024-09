Data pubblicazione 26 Settembre 2024

BARZIO – Soccorsi mobilitati alle 9.20 di questo giovedì mattina in codice giallo per un infortunio lavorativo in territorio comunale di Barzio. Attivati i volontari del Soccorso Centro Valsassina, giunti in ambulanza, e una squadra del Soccorso Alpino, oltre all’Ats Brianza per i sopralluoghi del caso.

AGGIORNAMENTO – Il ferito è un uomo di 36 anni, giudicato in codice verde e senza necessità di trasporto in pronto soccorso.