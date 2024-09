CORTENOVA CALCIO, DOPO LA COPPA ECCO LA ROVINATA OGGI IN CAMPIONATO

Data pubblicazione 29 Settembre 2024

CORTENOVA – Pochissimo tempo per ricaricare le batterie e già dopo il mercoledì di Coppa Lombardia (1-1 interno con la Pol 2001, qui la nostra cronaca) ecco subito il ritorno del Cortenova in campionato.

Questo pomeriggio i gialloblu saranno infatti impegnati sul terreno del Bione contro la Rovinata, nella terza giornata del torneo 2024/25 di Seconda categoria.

Precedenti dell’anno scorso per il team del tecnico Andrea Tantardini: 1-1 a Lecco e nel ritorno 2-1 in extremis a Bindo. E subito, come le grandi squadre che giocano tre volte a settimana, mercoledì sera anche il recupero con il Barzago – partita rinviata con inversione di campo causa maltempo lo scorso 8 settembre.

La cronaca di Rovinata-Lecco, come sempre sulle pagine di VN al termine dell’incontro di oggi.

RedSpo

.

