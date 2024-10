PARLASCO NON È UN PAESE PER DONNE. “STANCHE DELLA SOLITA CANTILENA!”

Data pubblicazione 3 Ottobre 2024

Il Sindaco di Parlasco persevera nella nomina di una Giunta di soli uomini, senza rispettare le regole della rappresentanza paritaria, e con la sua testardaggine non fa altro che peggiorare la situazione.

Come donne siamo basite e amareggiate per quanto accaduto, sia nel merito che nel metodo.

Il Sindaco infatti è stato costretto ad avviare, su richiamo del Prefetto, un procedimento di selezione per il ruolo di assessora per la sua Giunta, fino a quel momento tutta maschile, evidentemente sperando che il bando andasse deserto.

Invece una candidatura è arrivata, ed è anche di qualità, quella dell’avvocata Alessandra Colombo – nota in tutto il territorio lecchese – ma il Sindaco ha fatto finta di nulla ed è andato avanti per la sua strada, senza ritenerla degna nemmeno di un colloquio.

Il Sindaco ha dimostrato totale mancanza di considerazione verso la rappresentanza di genere nel Comune di Parlasco, un problema oltre che istituzionale, anche culturale, sintomo di una visione anacronistica della società, che ritiene alcuni ruoli – e in particolare le cariche politiche – ad esclusivo appannaggio degli uomini.

Siamo stanche di ascoltare la solita cantilena “le donne non si trovano!”, perché come è evidente, le donne nelle nostre comunità ci sono. Noi donne democratiche faremo sempre sentire la nostra voce e saremo al fianco delle donne perché siano rispettate e siano protagoniste della vita pubblica. Continueremo il nostro impegno perché nelle istituzioni, come in ogni ambito, è necessario creare le condizioni per favorire la partecipazione delle donne e serve la volontà di lavorare con tempi e modi a misura di donna e non solo di uomo!

Vogliamo esprimere all’Avvocata Alessandra Colombo la nostra vicinanza e la nostra gratitudine per la generosità con cui si è messa a disposizione delle istituzioni e a rappresentare le cittadine di Parlasco che, purtroppo, dovranno invece accontentarsi di essere rappresentate e amministrate da tre uomini.

Veronica Tentori

Coordinatrice provinciale Conferenza delle Donne Democratiche

