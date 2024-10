CALCIO LECCO, BALDINI: “VITTORIA IMPORTANTE MA ORA SERVE CONTINUITÀ”

Data pubblicazione 21 Ottobre 2024

LECCO – Dopo tre sconfitte consecutive, la Calcio Lecco è tornata al successo in campionato imponendosi per 1-0 contro la Pergolettese al Rigamonti-Ceppi. A decidere è stato un gol di Ionita nel primo tempo. Tre punti che fanno salire la squadra di Francesco Baldini a quota 15 in classica, al nono posto.

“Al di là del risultato, ho avuto delle risposte – commenta Baldini dopo il match in conferenza stampa – La gara è stata gestita bene, se questo è il modo di approcciare le partite io non ho nemmeno bisogno di stare in panchina. Oggi abbiamo gestito bene anche il possesso palla. Ho chiesto questo ai ragazzi questa settimana, so che non era facile ma ci siamo scrollati di dosso la tensione. Dobbiamo aumentare poi la benzina in tanti giocatori: dieci di loro non hanno fatto il ritiro. Non sono scusanti, ma devo alzare il livello di concentrazione del mio staff. Ci stiamo lavorando, anche la notte”.