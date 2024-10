Data pubblicazione 21 Ottobre 2024

MONTICHIARI (BS) – Il cielo nuvoloso non ha di certo intimorito le migliaia di alpini che anno raggiunto Montichiari, in provincia di Brescia, per partecipare all’Adunata del Secondo Raggruppamento. Nutrita anche la presenza delle penne nere di Lecco e della Valsassina.

Un pullman infatti è partito da Casargo, poi tante auto private al seguito della sezione di Lecco guidata dal presidente Emiliano Invernizzi con il consiglio direttivo al completo.