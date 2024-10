MOSTRARTIGIANATO, DA OGGI FINO AL 3 NOVEMBRE L’EDIZIONE “50+1”

Data pubblicazione 30 Ottobre 2024

ERBA – Apre al pubblico nel pomeriggio di oggi, alle 15, l’edizione 50+1 di Mostrartigianato organizzata da Lariofiere in collaborazione con Confartigianato Como e Confartigianato Imprese Lecco. Quella di quest’anno sarà un edizione ricca di novità, dal 30 ottobre al 3 novembre a Lariofiere in via Resegone a Erba. Anche quest’anno l’ingresso è gratuito.

In questa edizione c’è anche l’inserimento dell’arte, tra gli espositori, una scelta di recupero del suo stretto nesso secolare con la bottega artigiana. Oggi poi che l’arte è diffusa, non confinata nei luoghi dei signori mecenati, ecco che la Mostra celebra questa vicinanza portando a Lariofiere giovani artisti.

Info e programma della manifestazione su www.mostrartigianato.com.