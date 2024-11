CINEFORUM. “THE ZONE OF INTEREST” SONDA LA QUOTIDIANITÀ DOMESTICA DEL BOIA DI AUSCHWITZ

Data pubblicazione 14 Novembre 2024

PASTURO – Giovedì 14 novembre sullo schermo del 54esimo Cineforum Valsassinese l’opera in assoluto più apprezzata e meglio recensita degli ultimi anni: The zone of interest. Film drammatico del 2023, scritto e diretto da Jonathan Glazer, ha vinto due premi Oscar come miglior film internazionale e miglior sonoro. Si tratta di un adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2014 scritto di Martin Amis.

Rudolf Höss e famiglia vivono la loro quiete borghese in una tenuta fuori città, tra gioie e problemi quotidiani: lui va al lavoro, lei cura il giardino e i figli giocano tra loro o combinano qualche marachella. C’è un dettaglio però. Accanto a loro, separato solo da un muro, c’è il campo di concentramento di Auschwitz, di cui Rudolf è il direttore.

La proiezione inizia alle 21. Il costo del biglietto per singola proiezione è di 7 euro mentre l’abbonamento all’intera rassegna costa 70 euro.