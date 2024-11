SABATO LA COLLETTA ALIMENTARE IN 50 SUPERMERCATI LECCHESI

Data pubblicazione 14 Novembre 2024

LECCO – Appuntamento anche in provincia di Lecco, sabato 16 novembre, con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare e durante la quale si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner convenzionate con il Banco Alimentare. In un periodo di scarsa disponibilità di cibo da distribuire e di crescita della domanda, la Colletta Alimentare diventa ancora più attesa e preziosa per chi vive in difficoltà.

In una cinquantina di supermercati del nostro territorio i volontari di Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione e in particolare olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro, tonno e carne in scatola, alimenti per l’infanzia.