MALTEMPO SU VALSASSINA E LARIO, A GIUMELLO IL VENTO TOCCA I 179 KM/H

Data pubblicazione 24 Dicembre 2024

VALSASSINA – Vigilia di natale intensa per i Vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco: le forti raffiche di vento che sferzano da giorni il Lario hanno messo in azione il comando, che da poco prima della mezzanotte di oggi ha effettuato 30 interventi in tutta la provincia: 7 squadre stanno lavorando principalmente nella zona del centro Lago, dal distaccamento di Bellano e dalla sede centrale.

Le fortissime correnti d’aria hanno colpito in maniera importante anche tutta la Valsassina. Oltre ai danni sulla strada di Parlasco, riaperta alle 10 di questa mattina, il vento ha mostrato tutta la sua potenza in particolare nella giornata di ieri, 23 dicembre: sull’Alpe Giumello la velocità del vento è arrivata a toccare addirittura i 179 chilometri all’ora.

Nella mattinata di oggi, martedì 24 dicembre, il vento ha fatto ulteriori danni: è stata infatti divelta la copertura di una palazzina a margine della carreggiata in prossimità del municipio di Dorio …

