A CASARGO EVENTI NATALIZI FINO A GENNAIO, ECCO IL CALENDARIO COMPLETO

Data pubblicazione 24 Dicembre 2024

CASARGO – L’amministrazione comunale di Casargo, in collaborazione con la Proloco, i Ragazzi del Falò e l’associazione ‘Le Nostra radici’ di Indovero, durante le festività natalizie, propone un ricco calendario di eventi sia per i residenti che per i turisti che stanno incominciando a riempire le seconde case per le festività natalizie.

La notte della vigilia di Natale, come da tradizione, i ragazzi del Falò, dopo la messa di mezzanotte nella chiesa di San Bernardino (condizioni del vento permettendo), al grido di ‘foga’ accenderanno il Falò. Un rito apotropaico, carico di significato, che si rinnova ogni anno grazie all’impegno di un gruppo di volenterosi giovani del paese.

Domenica 29 dicembre alle 20.45, presso la Chiesa Parrocchiale di San Bernardino a Casargo, si esibirà il coro Gospel ‘Sol Quair’ di Lecco. Dopo il successo della serata gospel degli scorsi anni, l’amministrazione comunale in collaborazione con la locale Pro Loco desidera salutare il 2024 con un concerto. Una serata dove il maestro Giuseppe Caccialanza dirigerà il coro con un amplissimo repertorio: dai pezzi del gospel contemporaneo, a canti spiritual, passando per i brani più conosciuti ad altri più moderni e rivisitati, per giungere infine a quelli delle festività natalizie.Terminato il concerto, presso la Sala Eventi, la Pro Loco di Casargo ha organizzato un rinfresco per brindare all’anno appena trascorso ed aprirsi con speranza e gioia al 2025.

L’Associazione le Nostre Radici, in collaborazione con la biblioteca di Indovero e l’Azienda Agricola ‘Indovino’, organizza per lunedì 30 dicembre alle 17 la fiaccolata dei bambini. Partenza alle 17 dalla Chiesa di San Rocco a Narro ed arrivo alla vigna di Indovero, le vie delle due piccole frazioni del comune di Casargo saranno animate dagli zampognari e da magiche presenze lungo tutto il percorso, un modo suggestivo soprattutto per i più piccoli per salutare il 2024.

Per smaltire i bagordi dei vari cenoni di San Silvestro si potranno ritrovare gli zampognari alle 14.30 di giovedì 2 gennaio 2025 che accompagneranno tutti lungo le vie di Casargo alla scoperta dei numerosi presepi.

Mentre venerdì 3 gennaio alle 20.45 presso la sala civica di Casargo, a cura di StendhArt Teatro, si terrà lo spettacolo teatrale ”Sonno” – “Ogni notte, ognuno di noi chiude gli occhi, dimentica completamente ciò che lo circonda e inizia a viaggiare verso un mondo di fantasia, pieno di incontri amorosi, sesso, avventure spericolate, mostri, incidenti e colpi di scena… e poi… purtroppo suona la sveglia”.

Infine, sabato 4 gennaio alle 15 sempre la sala civica del Comune di Casargo ospiterà dei laboratori creativi dedicati ai più piccoli.

Sulle varie pagine social è possibile scoprire tutti gli appuntamenti delle festività 2024-25 organizzati dagli esercenti di Casargo.