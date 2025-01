GIORNALISTA PER VN, CALCIATORE, DOG SITTER E ORA ANCHE… DOTTORE: COMPLIMENTI, GABRIELE!

Data pubblicazione 23 Gennaio 2025

PRIMALUNA – Che tipo, quel Gabri… Le sue giornate devono avere almeno 25 ore (quanti i suoi anni), se fino a ieri lo potevate vedere sui libri di medicina, al computer per gli articoli di Valsassinanews, ai Resinelli a “passeggiare” gli amati cani e non ultimo in campo con la tenuta del Cortenova – squadra nella quale milita in Seconda categoria, prestandosi anche come allenatore dei più piccoli.

E domenica è andato pure in gol…

Ciliegina sulla torta, e motivo di questo articolo, la laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, conseguita proprio in queste ore all’Università degli Studi dell’Insubria. Titolo della tesi: “Correlazione tra diabete materno e cardiopatie congenite: stato dell’arte e studio retrospettivo monocentrico”, uno studio eseguito all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia con il professor Massimo Agosti come relatore – presidente società Italiana di neonatologia – e il neonatologo dottor Gabriele Rulfi quale correlatore.

Voto 110 (“Senza lode, ma già questo è stato inaspettato” dichiara il neolaureato).

Seguiranno nei prossimi mesi i classici impegni di un novello dottore (guardie mediche, sostituzioni, qualche evento, eccetera).

Da quanto scritto emerge un ritratto al limite dell’oleografico, ma è tutto vero. Gabriele Gritti da Cortabbio è proprio così.

Qualche difetto? Certo, non sarebbe un umano, diversamente…

Il primo è l’essere juventino – in una redazione fortemente nerazzurra – ma si tratta di una malattia diffusa. Poi è reduce da due retrocessioni di fila al Fantacalcio.

Nei tutto sommato perdonabili.

Da tutti noi di VN sinceri complimenti a un collega straordinario per qualità umane, prima ancora di quelle professionali, dotato di grande entusiasmo, passione e serietà.

Bravo, Gabri!

Foto della laurea: Chris Anelli Manzoni