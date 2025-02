CALCIO LECCO/ULTIMI BOTTI: VIA CELJAK E GALLI, ECCO ZANELLATO (EX MILAN)

Data pubblicazione 4 Febbraio 2025

LECCO – Ultimo giorno di mercato turbolento in casa Calcio Lecco, con alcuni dolorosi addii e un nome nuovo per il centrocampo bluceleste. Insomma, per dirla alla lecchese: che rebelot!

Intanto ancora aperte le trattative per il nuovo allenatore, anche se la società stessa ha chiuso definitivamente le porte al ritorno di Francesco Baldini, che, così come i membri del suo staff, (Mularoni, Bertaccini, Gemignani e Claiton), ha risolto unilateralmente il contratto che lo legava alla Calcio Lecco 1912…