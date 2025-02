SCI: MELESI E ZENERE ASSENTI AI MONDIALI, OGGI LA GARA DI AKSEL ARTUSI

Data pubblicazione 4 Febbraio 2025

SAALBACH/SCHILPARIO – Iniziano ufficialmente oggi i Campionati Mondiali di sci alpino sulle nevi di Saalbach, in Austria, ma non per i nostri atleti: nessuno sciatore lecchese, infatti, è stato convocato per rappresentare i colori azzurri nella competizione.

E se il forfait dell’infortunato Tommy Sala era già cosa certa, meno scontate erano le assenze delle valsassinesi Roberta Melesi e Asja Zenere. Le due atlete non hanno convinto lo staff della Nazionale a puntare su di loro, pertanto sono state escluse dalle dieci partenti con la casacca italiana.

Non resta dunque che smaltire la delusione e concentrare gli sforzi sulle altre gare, nell’ultimo inverno che precede le tanto attese Olimpiadi di Milano-Cortina del prossimo febbraio.

Chi invece potrà dire la sua in mezzo ai giovani sciatori di tutto il mondo è Aksel Artusi, impegnato in questi giorni nei Mondiali di sci di fondo under 23 a Schilpario, nella bergamasca. Proprio oggi, martedì 4 febbraio, è in programma la gara che si spera possa vederlo protagonista: lo sprint in tecnica classica.