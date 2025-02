TRIAL: GRATTAROLA SESTO NEL MONDIALE INDOOR A BARCELLONA

Data pubblicazione 5 Febbraio 2025

BARCELLONA – Quarta tappa del Mondiale Indoor X-Trial 2025, con Matteo Grattarola protagonista a bordo della sua Beta a Barcellona. A sostenerlo in terra iberica un nutrito pubblico di fan dalla Valsassina e non solo.

Per TeoMat una prestazione positiva, che l’ha visto chiudere al sesto posto in classifica, così come accaduto nella tappa precedente in Francia. Neanche a dirlo, la vittoria è andata al pluricampione Toni Bou.

Ma la Spagna è già cosa passata: domani infatti si parte alla volta della DNB Arena, in Norvegia, prossima sfida del Mondiale X-Trial.

RedSpo