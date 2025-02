BOBBIO, L’OASI DEI FAMOSI: ANCHE VILLENEUVE SULLA NEVE VALSASSINESE

Data pubblicazione 5 Febbraio 2025

BARZIO – Stagione invernale all’insegna dei volti noti ai Piani di Bobbio: l’ultimo in ordine cronologico è l’ex campione automobilistico Jacques Villeneuve, che ha scelto la località sciistica valsassinese per una giornata bianca in famiglia. E se negli ultimi casi si parlava di influencer, questa volta il titolo di VIP calza a pennello.

Il pilota canadese, naturalizzato italiano nel 2024, da tempo è residente a Somma Lombardo, in provincia di Varese. Le immagini della gita invernale, che lo ritraggono nei panni di un maestro di sci per il figlio Gilles, sono state postate sui social nelle ultime ore, ma risalirebbero alla scorsa settimana: uno stile diverso, dunque, quello di Villeneuve, che ha optato per la discrezione invece che preannunciare la sua presenza a Bobbio.

Villeneuve ha conquistato gli appassionati delle quattro ruote nella seconda metà degli anni ’90. Il 1997 fu l’anno della consacrazione, con la vittoria del mondiale di Formula 1 con la scuderia Williams.

E chissà che, in una famiglia di automobilisti (anche il papà e lo zio di Jacques sono stati piloti professionisti) possa nascere un fenomeno anche sugli sci…