ALPE INTELCO, UN FINANZIAMENTO REGIONALE PER RECUPERARE GLI EDIFICI

CASARGO – Arriva un bando con finanziamento regionale di 104.310 euro per recuperare gli edifici rurali dell’alpe Intelco, sull’alpeggio di proprietà del comune di Casargo, sulle pendici del versante del Sasso Dragone, tra i 1.170 e i 1.185 metri, lungo la carrareccia che dà accesso all’alpe Ortighera.

“L’obbiettivo è valorizzare il patrimonio rurale con investimenti per il recupero di edifici e dei loro spazi aperti – dice il sindaco di Casargo Antonio Pasquini – per contribuire al miglioramento della qualità della vita e del benessere della collettività. L’intervento sarà almeno su due manufatti, in connessione con altri progetti e azioni per promuovere la fruizione turistica e culturale del territorio”.

Gli interventi previsti dal progetto riguardano l’ex deposito a supporto delle attività agricole e della malga, lungo la strada agrosilvopastorale Pomaleccio-Giumello. Già nel 2020, il Comune di Casargo ha recuperato l’ex casera posta nel centro del nucleo rurale , con un nuovo tetto, pavimenti e intonaci e realizzando un ricovero notturno con servizi igienici.

“Oggi la casera restaurata a Intelco è un edificio preservato dall’abbandono che torna a essere fruibile nei suoi spazi dagli alpigiani e dai frequentatori della montagna – continua Pasquini – Ogni anno, il 21 agosto l’associazione ‘Le Nostre Radici’ organizza la tradizione festa di Intelco. Sulla base di questa e altre iniziative private, l’alpeggio negli ultimi anni sta riscoprendo una nuova rinascita con numerose baite ristrutturare ed è sempre di più meta di escursionisti a piedi o in bicicletta, tanto da indurci nella scelta di destinare delle risorse al cofinanziamento di interventi volti a conservare e restaurare i fabbricati storici presenti”.

I lavori al deposito prevedono il rifacimento del tetto, il consolidamento delle pareti, la realizzazione di un servizio igienico, la sostituzione dei serramenti e la posa di pannelli solari per rendere agibile il fabbricato come punto informativo e struttura espositiva e di prima emergenza. Il tutto sarà quindi affidato in gestione alle associazioni.