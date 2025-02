CALCIO, CORTENOVA: QUESTA SERA IL RECUPERO CONTRO IL VERDERIO

Data pubblicazione 6 Febbraio 2025

VERDERIO – Impegno infrasettimanale questa sera per la prima squadra del Cortenova, che sarà impegnata a Verderio nella sfida valida come recupero della 18ª giornata di Seconda Categoria, rinviata a causa delle pessime condizioni del terreno di gioco.

Una trasferta decisamente ostica, considerato che i valsassinesi se la vedranno contro l’attuale terza forza del campionato, in piena corsa per la promozione. I brianzoli vantano anche la miglior difesa del torneo, con solo 13 gol subiti.

All’andata Cortenova e Verderio si diedero battaglia per tutto il match, ma alla fine a spuntarla furono i lecchesi grazie alla doppietta di Merlini negli ultimi dieci minuti. Stasera la rivincita, in programma al centro sportivo di Verderio Inferiore alle 21. Come sempre, a seguire su VN la cronaca del match.

RedSpo