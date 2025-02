LETTERA/”PRODOTTO VALSASSINA POCO PUBBLICIZZATO, BEN VENGANO I VIP”

Data pubblicazione 7 Febbraio 2025

VALSASSINA – Non si placano le discussioni intorno al tema caldo della settimana, protagonista del nostro settimanale sondaggio: la presenza di influencer in montagna.

L’esito delle votazioni fa pendere nettamente la bilancia verso chi non è particolarmente contento della nuova generazione di VIP nel nostro territorio. Ma ci sono voci fuori dal coro, come quella di un nostro lettore che, a sondaggio chiuso, ha voluto dire la sua.

Stupisce che oltre il 50% dei lettori abbia con fastidio (“io li odio gli influencer” ) risposto al questionario da voi proposto.

Il “prodotto Valsassina” é oggi poco pubblicizzato. Non so se per imperizia delle amministrazioni o per pigrizia degli operatori economici.

Ben venga, pertanto, se la nostra Valsassina viene portata sul palcoscenico della notorietà da cantanti e campioni sportivi!

La nostra valle lo merita!

Un cordialissimo saluto.

Fabrizio Casella

LEGGI ANCHE