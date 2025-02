IL SONDAGGIO DI VN. LETTORI CONTRO GLI “INFLUENCER” IN MONTAGNA

Data pubblicazione 7 Febbraio 2025

VALSASSINA – L’ultimo sondaggio on line di Valsassinanews ha interrogato i nostri lettori su un tema che recentemente ha fatto molto discutere, in particolare sui social, ovvero l’arrivo sulle piste da sci degli influencer.

Il fenomeno, passato al dibattito nazionale per la vicenda degli influencer campani giunti in massa nella località abruzzese di Roccaraso, si è potuto osservare recentemente anche ai Piani di Bobbio, che hanno ospitato ad esempio la tiktoker Alessia Lanza (in copertina).

Il campione dei votanti della nostra consultazione on line ha scelto con decisione di opporsi a questo fenomeno: con il 53%, l’opzione largamente più votata è stata l’emblematica “Io li odio, gli influencer…”. Al secondo posto, ma con solo il 16% dei consensi, i favorevoli per cui queste figure “Possono promuovere il territorio”. Terza piazza, al 14%, occupata da lettori preoccupati che queste visite “Rischiano effetti tipo Roccaraso”.

Minoritari i risultati delle altre opzioni.

Quest’ultima avrà termine il prossimo giovedì 13 febbraio e chiede ai nostri lettori di votare per un altro tema di recente discussione, la questione lupi: per voi è un problema vero o una “montatura”?

"INFLUENCER" IN MONTAGNA, COSA NE PENSI? Io li odio, gli influencer... (53%, 298 Voti)

Possono promuovere il territorio (16%, 91 Voti)

Rischiano effetti tipo Roccaraso (14%, 81 Voti)

L'argomento non mi interessa (6%, 32 Voti)

Dovrebbero accordarsi con i gestori (5%, 29 Voti)

È sempre il solito magna-magna (4%, 20 Voti)

Non ho idee chiare in merito (2%, 10 Voti) Totale votanti: 561

