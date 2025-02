MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

Data pubblicazione 9 Febbraio 2025

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 10 a domenica 16 febbraio 2025.

via LUERA, il 10 febbraio, civico 12, restringimento per lavori di riparazione rete idrica;

via BENVENUTO CELLINI, il 10 febbraio dalle 08:30 alle 16:30, civico 12, divieto di transito per interventi edili e occupazione suolo pubblico;

via BENVENUTO CELLINI, il 10 febbraio dalle 08:30 alle 16:30, tratto tra il civico 5 e l’intersezione con via Antonio Fogazzaro, istituzione doppio senso di circolazione solo per residenti e attività produttive, per interventi edili e occupazione suolo pubblico;

via BENVENUTO CELLINI, il 10 febbraio dalle 08:30 alle 16:30, tratto tra il civico 12 e piazza Giosuè Carducci civico 4, istituzione doppio senso di circolazione solo per residenti e attività produttive, per interventi edili e occupazione suolo pubblico;

via PLINIO, dalle 08:30 del 10 febbraio alle 17:00 del 21 febbraio, tratto compreso tra via Mentana e via Linneo, divieto di transito eccetto residenti secondo l’andamento del cantiere, istituzione doppio senso di marcia per residenti e limite massimo di velocità 30 km/h per un intervento sulla rete idrica;

piazza MAZZINI, dal 10 febbraio al 3 marzo, restringimento per lavori di realizzazione rete teleriscaldamento;

via CAPRERA, l’11 febbraio, altezza civico 11, restringimento per lavori di nuovo allaccio acquedotto;

via GRAMSCI, l’11 febbraio, civico 39, restringimento per lavori di riparazione rete idrica;

via FAUSTO VALSECCHI, il 12 febbraio, civico 6, restringimento per lavori di riparazione rete idrica;

corso PROMESSI SPOSI, dal 12 al 14 febbraio, civico 44, restringimento e interdizione del camminamento pedonale per lavori di posa fibra ottica;

via ASPROMONTE, il 13 febbraio, civico 77, restringimento per lavori di riparazione rete idrica.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

