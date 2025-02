FONDO, CAMPIONATO ITALIANO MASTER E AMATORI: BERI E AMICI CAMPIONESSE DI CATEGORIA

Data pubblicazione 10 Febbraio 2025

BOSCO CHIESANUOVA (VR) – Sulla pista di San Giorgio-Bosco Chiesanuova il Campionato Italiano Master e Amatori (mass start 15 km in Tecnica libera). Le condizioni meteo hanno reso particolarmente impegnativo il percorso, già selettivo anche in situazioni favorevoli.

Ottimi i risultati degli atleti della società Comunità Montana Valsassina, che ringraziano innanzitutto il presidente Giacomo Camozzini “per il suo costante impegno nell’organizzazione e nella realizzazione di queste manifestazioni”.

Vittoria e titolo Italiano in campo femminile per le valsassinesi Paola Beri (categoria F2) ed Elisabetta Amici (F3, che la domenica precedente aveva partecipato anche alla Dobbiaco Cortina, vincendo nella sua categoria). Tra i maschi, ottimo quinto posto per Stefano Aldè (categoria M4+M5).

RedSpo