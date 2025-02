SCI NORDICO: IN VALMALENCO TRIS DI BRONZI PER MARCO COMBI E LE SORELLE INVERNIZZI

Data pubblicazione 15 Febbraio 2025

SAN GIUSEPPE IN VALMALENCO (SO) – Ottima prestazione a San Giuseppe per Marco Combi (in copertina): al campionato regionale individuale di sci nordico, categoria U14 ragazzi, nella prova in tecnica pattinato che si è tenuta nella mattinata di sabato 15 febbraio, il ragazzo dello Sci Club Primaluna è arrivato 3º, conquistando un bronzo importante con un tempo di 12’32.6, a soli 14.1 dalla testa di serie.

Un altro doppio terzo posto giunge dalle sorelle Invernizzi: nella categoria Allievi U16 gemminile, Aurora è giunta in terza piazza con il tempo di 13’46.5, a 49.8 dalla prima classificata e totalizzando 51.29 punti; per quella Giovani – Senior femminile, la sorella Maria ha ottenuto il bronzo con un tempo di 21’38.5, a 45.4 dal primo posto e portando a casa 28.98 punti.

Ora si attende la gara di inseguimento, che si terrà domani mattina 16 febbraio sulle piste valtellinesi.