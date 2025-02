ULTIM’ORA/BALISIO: TRAFFICO BLOCCATO DOPO L’INCENDIO DI UN’AUTO. CIRCOLAZIONE RIPRESA A SENSO ALTERNATO

Data pubblicazione 19 Febbraio 2025

BALLABIO – Traffico bloccato sulla provinciale di Balisio. La causa è l’incendio di una macchina davanti al cantiere avvenuto questa mattina poco prima delle 10.

La circolazione si è totalmente fermata in attesa degli interventi necessari.

Intorno alle 10:30, dopo gli interventi, la circolazione è ripresa in direzione Valsassina. Attualmente traffico a senso unico alternato in entrambe le direzioni. Il conducente dell’auto è riuscito a mettersi in salvo prima che il veicolo prendesse fuoco.

Seguiranno aggiornamenti della notizia, in questa stessa pagina.

RedCro