FURTI COME FUNGHI, NE “SPUNTANO” OVUNQUE: TRE COLPI ANCHE A TACENO

Data pubblicazione 19 Febbraio 2025

TACENO – Riferito ieri della nuova ondata di furti in Valle (in particolare numeri blitz dei ladri a Premana), arriva – confermata – la notizia di una raffica di ‘colpi’ anche a Taceno, più o meno nelle stesse ore in cui i delinquenti hanno operato poco più su.

Si segnalano infatti diverse irruzioni in zona Biorca e Sparavera, come sempre tra le 18.30 e le 20. Alcuni appartamenti sono stati messi a soqquadro, obiettivo oggetti di valore (oro e contanti). Analoghe le modalità di effrazione, arrampicandosi dai balconi e scassinando finestre dall’esterno e dai giardini – in orari come detto ben studiati.

E dunque va completandosi una sorta di “mappa” pressoché completa del deprecabile lavoro di questi malviventi, che ormai hanno messo a segno i loro assalti da Pasturo fino a Premana, passando per Primaluna e come riferito anche a Taceno.

Le denunce si moltiplicano, in attesa che le forze dell’ordine mettano fine a questa autentica sequela di colpi in abitazioni – che va terrorizzando la popolazione valsassinese.

RedCro

