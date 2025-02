IL SONDAGGIO DI VN. FURTI IN CASA, PER I LETTORI “CI VORREBBE UNA TAGLIA…”

VALSASSINA – L’ultimo sondaggio on line di Valsassinanews ha interrogato i nostri lettori riguardo un caso collegato al ritorno dei furti nelle case della valle, ovvero la recente notizia di una “ricompensa” offerta da un valsassinese dopo un furto subito nella propria abitazione.

Il campione dei votanti della nostra consultazione ha decretato a maggioranza (49%) che per evitare “Ci vorrebbe una taglia…“. Una quota importate sostiene che sia “Meglio affidarsi allo Stato” (24%) mentre il 17% è per un laconico “Non rimane che questo…“.

Quest’ultima avrà termine il prossimo giovedì 6 marzo e pone ai lettori una domanda diretta: “Ritieni sufficienti i controlli delle forze dell’ordine?”

UNA "RICOMPENSA" OFFERTA DOPO IL FURTO IN CASA Ci vorrebbe una taglia... (49%, 132 Voti)

Meglio affidarsi allo Stato (24%, 64 Voti)

Non rimane che questo... (17%, 46 Voti)

È sempre il solito magna-magna (7%, 20 Voti)

Non ho idee chiare in merito (2%, 5 Voti)

L'argomento non mi interessa (0%, 1 Voti) Totale votanti: 268

