BALLABIO: PER LA FESTA DELLA DONNA UN SEMINARIO GRATUITO DI ANTIAGGRESSIONE FEMMINILE

Data pubblicazione 27 Febbraio 2025

BALLABIO – In occasione della Giornata internazionale della donna il Comune di Ballabio, tra le varie iniziative, ha deciso di patrocinare un seminario di autodifesa e antiaggressione femminile. Il seminario sara? gratuito e tenuto dalla ballabiese Eleonora La Rosa, istruttrice e coordinatore provinciale di Federkravmaga Italia. L’appuntamento e? in programma per sabato 8 marzo dalle 15 alle 18 presso la palestra comunale di Ballabio.