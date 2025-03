MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

Data pubblicazione 2 Marzo 2025

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 3 a domenica 9 marzo 2025.

CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA

via SONDRIO, il 3 marzo dalle 8:30 alle 18:00, civico 8, divieto di transito per lavori sulla rete idrica;

via SONDRIO, il 3 marzo dalle 8:30 alle 18:00, tra i civici 8 e 6 e nel tratto compreso tra il civico 7 e via Spirola, sospensione senso unico, istituzione doppio senso di marcia per residenti e attività produttive e limite massimo di velocità 30 km/h per lavori sulla rete idrica;

via UGO MERLINI (ex tratto di via Cantarelli), dal 3 al 4 marzo, civico 6, restringimento per lavori di nuovo allaccio fognatura;

via PASQUALE FUMAGALLI, dal 1 al 18 marzo, nel tratto compreso tra i civici 5 e 6/b, divieto di transito per veicoli aventi larghezza superiore a 1,70m per proroga lavori per un intervento edilizio;

via DON ANTONIO INVERNIZZI, dalle 8:30 alle 17:00 del 3 marzo, altezza civico 29, divieto di transito

via DON ANTONIO INVERNIZZI, dalle 8:30 alle 17:00 del 3 marzo, nel tratto compreso tra i civici 1 e 23 e tra i civici 33 e 14, sospensione senso unico, istituzione doppio senso di marcia solo per residenti e limite massimo di velocità 30 km/h per lavori sulla rete idrica;

via DEL SARTO, dal 3 al 5 marzo, restringimento per lavori di asfaltatura;

piazza MAZZINI, dal 3 al 9 marzo, modifica della viabilità per lavori di realizzazione rete teleriscaldamento;

via ANTONIO CORTI, dal 3 al 14 marzo, restringimento per lavori di riparazione rete gas;

corso SAN MICHELE DEL CARSO, il 4 marzo, civico 43, restringimento regolamento con movieri per lavori sulla rete idrica;

via PIETRO NAVA, dal 5 al 6 marzo, intersezione via Sirtori, restringimento per lavori di riparazione rete idrica;

via DON GIUSEPPE POZZI, dal 6 al 7 marzo, civico 3, interdizione del camminamento pedonale per lavori sulla rete elettrica .

Segnaliamo che a causa dell’esecuzione di interventi di mitigazione del rischio frana sul versante a monte della strada provinciale, lunedì 3 marzo tra le 9:00 e le 12:00, verrà istituita la chiusura totale al transito della Sp 72 del Lago di Como, tra Lierna e la località Fiumelatte di Varenna, a questo collegamento tutte le informazioni.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

Rielaborazione mappe © IperG 2024