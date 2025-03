CALCIO: IL CORTENOVA SBATTE SULLA TRAVERSA. 2-2 CON L’AURORA OLGIATE

Data pubblicazione 2 Marzo 2025

CORTENOVA – Battuta d’arresto per la prima squadra del Cortenova, che si fa rimontare due volte e non va oltre al pareggio casalingo contro l’Aurora Olgiate.

Pronti via e la gara è subito in discesa: passano due minuti di gioco, punizione di Ripamonti e colpo di tacco vincente di Ciresa, difensore goleador che con un bellissimo gesto tecnico supera il portiere avversario e porta avanti il Cortenova. Cinque giri d’orologio più tardi Ripamonti ci prova direttamente da un calcio di punizione dalla distanza, ma la parabola si ferma contro la traversa, la prima dello sfortunato pomeriggio gialloblu. Da lì in poi gli ospiti reagiscono e cominciano a prendere il dominio del pallone e del campo. Al 25′ arriva il gol del pari: Andrea Fazzini respinge un primo colpo di testa sugli sviluppi di un corner, ma non può far nulla sul tap in vincente di Lomboni. I valsassinesi faticano a rispondere, mentre l’Aurora trova la via delle rete altre due volte, ma entrambi i gol vengono annullati per fuorigioco. Si va al riposo così sull’1-1.

Nella ripresa il copione cambia e i gialloblu tornano subito avanti: corner dalla destra di Sergio Fazzini e testata vincente a fil di palo di Diakhate. Il Cortenova non si accontenta e continua a spingere: al 60′ Gianola scappa alla difesa ospite su un rinvio lungo dalla difesa, ma il suo pallonetto si spegne nuovamente sulla traversa. Dieci minuti dopo Diakhate lavora un bel pallone al limite dell’area, tiro potente col mancino che, dopo una deviazione provvidenziale del portiere avversario, scheggia per la terza volta il legno superiore. La beffa arriva all’80’, in quello che è il primo affondo nel secondo tempo dei brianzoli: cross dalla destra e deviazione sfortunata di Pirillo, che beffa Fazzini per l’autogol che vale il 2-2. Nel finale i valsassinesi ci provano con un paio di tiri dalla distanza di Bellati, ma all’ultimo secondo rischia addirittura di subire il terzo gol: ripartenza veloce dell’Aurora, che si presenta in area con tanti uomini, ma Fazzini, in uscita, salva tutto.

Un pareggio che brucia per la squadra di Tantardini, che perde così due punti e una posizione in classifica a favore del Montevecchia.

G.G.

Foto di Gabriella Denti