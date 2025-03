IL 27° RISTOREXPO SI APRE CON IL PREMIO ALLA CARRIERA PER LO CHEF SCABIN

Data pubblicazione 2 Marzo 2025

ERBA (CO) – Inaugurata questa mattina, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e delle imprese, la ventisettesima edizione di Ristorexpo. Un momento sempre carico di significati, a partire dal conferimento del premio alla carriera a Davide Scabin, vera icona della cucina italiana e grande amico di Ristorexpo. Chef di fama internazionale, Scabin è conosciuto per il suo approccio rivoluzionario alla cucina, capace di fondere tradizione e innovazione in creazioni sorprendenti. Il conferimento del premio alla carriera a Scabin rappresenta non solo un tributo a un percorso ricco di successi e riconoscimenti, ma anche un invito a guardare al futuro della ristorazione con spirito creativo e audace.

Queste le motivazioni al premio che sono state lette durante la cerimonia: “È considerato il genio visionario della cucina italiana, innovatore instancabile e